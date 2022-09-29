Бразильська Серія А, 28-й тур

Куяба – Амеріка Мінейру – 2:1

Голи: Сідклей, 32, А. Луїс, 62 – Мастріані, 90+7

Колишній гравець Динамо приєднався до Куяби на початку серпня, до сьогодні мав у своєму активі 4 поєдинки. 5 зустріч стала для 29-річного бразильця пам'ятною.

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Сідклей вийшов зі старту і вперше провів усі 90 хвилин на полі. У першому таймі йому вдалось відкрити рахунок чудовим ударом у дальній кут з-за меж штрафного – дебютна результативна дія у складі Куяби. По перерві ексдинамівець і Ко забили та пропустили, але у підсумку втримали перемогу з рахунком 2:1.

Аналітичний портал SofaScore назвав Сідклея найкращим польовим гравцем поєдинку. Куяба піднялась на 17 сходинку, Амеріка Мінейру залишився восьмим.