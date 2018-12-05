Сідклей: За високу швидкість мене називали Сідбейл

Захисник Динамо Феррейра Сідклей, який влітку перейшов у столичний клуб, розповів про свою адаптацію у Києві та пригадав, яке прізвище мав у Бразилії.

"Поки я адаптуюся до життя в новій для себе країні на самоті. Думаю, після зимових зборів моя сім'я переїде до мене в Київ. Найбільша проблема – це мовний бар'єр. Навіть найкращий перекладач не зможе передати всі тонкощі того, що говорить головний тренер. Тому я активно займаюся з викладачем і з кожним днем все краще розумію не тільки партнерів, але і адаптуюся до повсякденного життя.

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Конкуренція з Піварічем? Думаю, погані футболісти не стають віце-чемпіонами світу (посміхається). Але здорова конкуренція змушує мене працювати ще більше, щоб відповідати рівню хорвата, а потім і стати основним виконавцем на своїй позиції. Зараз же ми допомагаємо один одному, щоб в першу чергу приносити користь команді.

Чесно кажучи, я завжди вважав себе саме атакуючим гравцем (посміхається). Свого часу виступав і в півзахисті. Мене тягне до воріт суперника. Що стосується виступів у Динамо, то в повній мірі продемонструвати свої якості ще не мав можливості. Коли буде взаєморозуміння з партнерами і награні комбінації, тоді, сподіваюся, я зможу продемонструвати свої найкращі якості.

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В Бразилії мене називали Сідбейл. На честь валлійця Гарета Бейла за високу швидкість, яку я здатний розвивати на полі. Звичайно, приємно, коли порівнюють з такими великими футболістами, але потрібно багато працювати, щоб постійно показувати високий рівень гри", – передає слова Сідклея Dynamo.kiev.ua з посиланням на клубний журнали киян.