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Сідклей: З Челсі буде складно, але ми не здамось

10:54 248 Читать на русском
Сідклей: З Челсі буде складно, але ми не здамось
Сідклей / 1927.kiev.ua

Захисник київського Динамо залишається в оптимістичному настрої напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

 

"Дуже радий першому забитому голу за Динамо. Раніше я вже відзначався, але в товариському матчі. Також я взяв участь в третьому забитому м'ячі і заробив пенальті.

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Зараз ми думаємо про майбутній матч з Челсі. Знаємо, що буде складно, але ми ніколи не здамося", сказав Сідклей в коментарі Lance.

Матч Динамо Челсі відбудеться 14 березня о 19:55 на НСК Олімпійський.

Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Феррейра Сідклей Феррейра Сідклей Динамо - Челсі
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