Сідклей: З Челсі буде складно, але ми не здамось

Захисник київського Динамо залишається в оптимістичному настрої напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

"Дуже радий першому забитому голу за Динамо. Раніше я вже відзначався, але в товариському матчі. Також я взяв участь в третьому забитому м'ячі і заробив пенальті.

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Зараз ми думаємо про майбутній матч з Челсі. Знаємо, що буде складно, але ми ніколи не здамося", – сказав Сідклей в коментарі Lance.



Матч Динамо – Челсі відбудеться 14 березня о 19:55 на НСК Олімпійський.