Захисник Корінтіанса Сідклей, права на якого належать Динамо, не зміг зарекомендувати себе у бразильському клубі.

Сідклей став уже третьою опцією при виборі лівого захисника на матчі Корінтіанса. Бразилець програв конкуренцію Лукасу Пітону та Фабіу Сантосу.

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Проте, гравець Динамо має прекрасні шанси зіграти у матчі Кубка Бразилії проти Амеріки Мінейру. За інформацією UOL, Лукас Пітон все ще не відновився після травми, а Фабіу Сантос заграний за Атлетіку Мінейру, тож Сідклей залишається єдиним доступним лівим захисником на матч, який запланований на 29 жовтня.

До слова, Сідклей 17 разів з'являвся на полі у всіх змаганнях у складі Корінтіанса, не відзначившись результативними діями.

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