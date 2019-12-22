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Сідклей все ще на радарі Корінтіанса – бразильці дали Динамо час до 12 січня

10:15 103 Читать на русском
Сідклей все ще на радарі Корінтіанса – бразильці дали Динамо час до 12 січня
Сідклей / Фото з відкритих джерел

Сага навколо переходу захисника Динамо Сідклея у бразильський клуб продовжує набирати обертів.

Бразильський клуб Корінтіанс не полишає спроб підписати захисника Динамо Сідклея, повідомляє видання Globo. "Тімау" поки не змогли вмовити киян піти на поступки і паралельно вже ведуть переговори з Додо із Сампдорії, однак 26-річний Сідклей все ще залишається пріоритетним варіантом для клубу.

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"Українська команда чекає відкриття трансферного вікна – ми дали їм термін на прийняття рішення до 10-12 січня. Після цього ми перемикаємось на інші варіанти. Зараз ми все ще хочемо підписати Сідклея, але вважаємо, що було б нерозумно взяти його в оренду на рік, а потім втратити. І ми також не віримо у правильність того, що потрібно заплатити за його трансфер 5,6 млн євро, які вони просять", – цитує видання президента Корінтіанса Андреса Санчеса.

Нагадаємо, в поточному сезоні Сідклей не зіграв жодного офіційного матчу за Динамо. Він перейшов у київський клуб влітку 2018-го з Атлетіко Паранаенсе. Його контракт зі столичним клубом чинний до 2023 року.

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