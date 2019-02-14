Сідклей відзначив особливість УПЛ, яка стала для нього великим уроком

Бразильський захисник Динамо Феррейра Сідклей підбив підсумки зимових зборів команди та поділився своїми амбіціями у весняній частині сезону.

"В Україні більше робиться акцент на тактику, ніж на техніку. Це стало для мене великим уроком в професіональному плані.

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Ми провели хороші збори, від яких я отримав багато задоволення.

В кінці минулого року я провів багато матчів. Цього року хочу скористатися моментом і допомогти команді в досягненні поставлених цілей", – цитує Сідклея lance.com.br.

В поточному сезоні УПЛ Сідклей провів 9 матчів, в яких відзначився асистом.

Сьогодні, 14 лютого, Динамо розпочне свій шлях в плей-офф Ліги Європи виїзним матчем проти Олімпіакоса, початок о 19:55.

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