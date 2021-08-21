Бразильський захисник Динамо Сідклей, який так і не зміг відвоювати місце у стартовому складі киян, близький до того, аби покинути "біло-синіх", повідомляє Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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Одним з претендентів на 28-річного гравця є німецький Вердер. Агенти бразильця вже кілька тижнів ведуть переговори з бременським клубом. До прямих контактів між клубами поки не дійшло, але очікується, що вже наступного тижня сторони можуть розпочати діалог щодо трансферу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Сідклей провів за Динамо два матчі в УПЛ. Його контракт з киянами розрахований до літа 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро.

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