Сідклей: Важко пояснити, чому я не грав за Динамо

Захисник Корінтіанса Сідклей, права на якого належать київського Динамо, поділився думкою про причини невдачі у складі "біло-синіх".

"Я нормально тренувався, але прийшов в Корінтіанс після шести місяців без ігрової практики, які я провів в очікуванні шансу. Сподіваюся, що через тиждень я вже буду нарівні з усіма.

Сідклей продовжить кар’єру в Корінтіансі

Складно сказати, чому не грав в Динамо. Я старанно тренувався, чекав можливості, не знаю, що сталося. Я вже проходжу адаптацію в Корінтіансі, щоб повернутися до гри якомога швидше. Я радий, що вболівальники підтримували мене до останнього. Мене всі підтримали, коли я прибув в клуб", – зазначив Сідклей в коментарі Globo Esporte.

Нагадаємо, Сідклей перейшов у Динамо з Атлетіко Паранаенсе в липні 2018 року. З цього часу захисник так і не зміг розкритись у основній команді – гравець у всіх турнірах загалом провів всього 23 матчі (17 – в УПЛ, 1 – в рамках Кубка України та ще 5 – у Лізі Європи) та забив 1 гол.

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