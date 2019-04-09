Сідклей: У Динамо відчуваю себе розгубленим через мовний бар'єр

Півзахисник Динамо Сідклей розповів про свою адаптацію в Києві.

"Як мені живеться в Україні й чого найбільше бракує? Все нормально. Тут добре жити. Єдина проблема – мова. Але моїй родині, яка теж тут, складніше – вони не знають ані англійської, ані російської, все тільки через перекладача. Загалом все добре. Після ігор можемо погуляти, піти в ресторан. Іноді докучають фанати, але все це є і в Бразилії.

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Чого бракує? Моєї доньки від першого шлюбу Ани Клари! Вона в Бразилії з матір'ю. Я її бачив на Різдво, але цього, звичайно, замало. Вона дуже маленька, щоб приїхати до мене, я за нею сумую. У Києві моя мати, мій вітчим, моя сестра і моя подруга. Вони приїхали місяць тому і будуть тут до літа.

Відмінності футболу в Бразилії і Україні? Я ще не дуже розбираюся у всіх тонкощах через мовний бар'єр. Коли ти не говориш, то відчуваєш себе трохи розгубленим. Але у нас були хороші матчі в Лізі Європи восени і навесні", – цитує Сідклея Dynamo.kiev.ua з посиланням на бразильські ЗМІ.

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