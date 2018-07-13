Сідклей та Че Че заспівали на посвяті в Динамо

Новобранці київського Динамо пройшли пісенну посвяту.

Бразильські новачки киян Че Че і Сідклей на посвяті в Динамо виконали хіт Мішела Тело "Ai Se Eu Te Pego".

Нагадаємо, що обидва гравці стали гравцями киян під час нинішнього міжсезоння. Форвард Че Че підписав контракт з Динамо ще місяць тому, а захисник Сідклей приєднався до "біло-синіх" лише цього тижня.

Зараз команда Олександра Хацкевича знаходиться на зборах в Австрії, а 25-го липня почне новий чемпіонат України домашнім матчем з Ворсклою.