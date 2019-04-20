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Сідклей розповів, що Че Че тримав у таємниці можливий відхід з Динамо, а Буено не вірив у перехід в Сан-Паулу

16:48 225 Читать на русском
Сідклей розповів, що Че Че тримав у таємниці можливий відхід з Динамо, а Буено не вірив у перехід в Сан-Паулу
Сідклей / фото із соцмереж

Захисник Динамо Сідклей розповів, що не знав про можливе повернення Че Че та Вітора Буено до Бразилії.

"Я нічого не знав про те, що Че Че покине Динмо. Я чув, що до нього є інтерес, але ми не обговорювали цей момент, тому що це особисте рішення кожного футболіста. Знаю, що в переході Че Че був дуже зацікавлений тренер Сан-Паулу Кука.

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Ще в суботу Че Че працював з нами на тренуванні, після нього у нас була командна вечеря з нагоди дня народження одного з футболістів. А вже вночі йому довелося летіти до Бразилії. Він сказав, що полетить вирішувати якесь особисте питання. У неділю я дізнався, що він переходить в Сан-Паулу.

Що стосується Вітора Буено, то ситуація з ним розвивалася ще швидше. Навіть він не вірив в можливість переходу в Сан-Паулу. Пам'ятаю, що він пообідав разом з командою, а ввечері зателефонував мені і сказав, що повертається до Бразилії", – цитує Сідклея Gazeta Esportiva.

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