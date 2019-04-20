Сідклей розповів, що Че Че тримав у таємниці можливий відхід з Динамо, а Буено не вірив у перехід в Сан-Паулу

Захисник Динамо Сідклей розповів, що не знав про можливе повернення Че Че та Вітора Буено до Бразилії.

"Я нічого не знав про те, що Че Че покине Динмо. Я чув, що до нього є інтерес, але ми не обговорювали цей момент, тому що це особисте рішення кожного футболіста. Знаю, що в переході Че Че був дуже зацікавлений тренер Сан-Паулу Кука.

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Ще в суботу Че Че працював з нами на тренуванні, після нього у нас була командна вечеря з нагоди дня народження одного з футболістів. А вже вночі йому довелося летіти до Бразилії. Він сказав, що полетить вирішувати якесь особисте питання. У неділю я дізнався, що він переходить в Сан-Паулу.

Що стосується Вітора Буено, то ситуація з ним розвивалася ще швидше. Навіть він не вірив в можливість переходу в Сан-Паулу. Пам'ятаю, що він пообідав разом з командою, а ввечері зателефонував мені і сказав, що повертається до Бразилії", – цитує Сідклея Gazeta Esportiva.

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