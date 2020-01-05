toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сідклей пройде медогляд в Корінтіансі найближчим часом, – ЗМІ

07:30 151 Читать на русском
Сідклей пройде медогляд в Корінтіансі найближчим часом, – ЗМІ
Сідклей / фото: ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Феррейра Сідклей найближчим часом приєднається до Корінтіанса на правах оренди.

Сідклей в понеділок прибуде в розташування Корінтіанса для проходження медогляду та підписання контракту, повідомляє Globo Esporte.

Фенербахче домовлятиметься з Динамо щодо оренди Миколенка, – ЗМІ

За інформацією джерела, оренда Сідклея до кінця року обійдеться бразильському клубу в 600 тисяч євро. Також буде передбачена опція викупу контракту. Цікаво, що авторитетний портал Transfermarkt вже перевів захисника в Корінтіанс.

Нагадаємо, Сідклей перейшов у Динамо влітку 2018 року. У поточному сезоні бразилець не зіграв жодного матчу за "біло-синіх".

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову

blog_ava
Гвардіола налив мені келих вина, і ми поговорили про футбол, – тренер Порт Вейла відзначив приємні манери іспанця
06:00
200
Теги
Трансфери чемпіонату України Феррейра Сідклей Феррейра Сідклей Динамо Динамо Корінтіанс Корінтіанс Трансфери Трансфери Динамо Київ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
8
хв
Гранада
13:00
Мальорка
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук