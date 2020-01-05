Сідклей пройде медогляд в Корінтіансі найближчим часом, – ЗМІ

Захисник Динамо Феррейра Сідклей найближчим часом приєднається до Корінтіанса на правах оренди.

Сідклей в понеділок прибуде в розташування Корінтіанса для проходження медогляду та підписання контракту, повідомляє Globo Esporte.

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За інформацією джерела, оренда Сідклея до кінця року обійдеться бразильському клубу в 600 тисяч євро. Також буде передбачена опція викупу контракту. Цікаво, що авторитетний портал Transfermarkt вже перевів захисника в Корінтіанс.

Нагадаємо, Сідклей перейшов у Динамо влітку 2018 року. У поточному сезоні бразилець не зіграв жодного матчу за "біло-синіх".

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