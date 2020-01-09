Сідклей прокоментував свій перехід з Динамо в бразильський Корінтіанс

Бразильський Захисник Феррейра Сідклей не приховує задоволення від повернення на Батьківщину.

"Дуже радий повернутися в Корінтіанс. В мене вже був тут короткий, але дуже чудовий етап кар'єри. Не можу дочекатися, щоб одягнути цю футболку і грати на цьому стадіоні за підтримки уболівальників протягом усіх 90-а хвилин", – цитує Сідклея прес-служба Корінтіанса.

Сідклей продовжить кар’єру в Корінтіансі

Додамо, що бразилець виступав у складі "народної команди" протягом половини сезону 2017/18, зігравши за цей час 16 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 2 гольові передачі.

Нагадаємо, Сідклей перейшов у Динамо з Атлетіко Паранаенсе в липні 2018 року. З цього часу захисник так і не зміг розкритись у основній команді – гравець у всіх турнірах загалом провів всього 23 матчі (17 – в УПЛ, 1 – в рамках Кубка України та ще 5 – у Лізі Європи) та забив 1 гол.

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