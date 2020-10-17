Захисник Корінтіанса Сідклей не переконав бразильський клуб у своїй необхідності та повернеться у розташування київського клубу.

Керівництво Корінтіанса не розраховує на захисника та веде переговори із 35-річним Фабіо Сантосом на заміну гравцю Динамо, повідомляє Gazetaesportiva.

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Таким чином, вже взимку 2021 року Сідклей повернеться до розташування Динамо, яке все ще володіє правами на гравця.

Нагадаємо, захисник "біло-синіх" з січня 2020 року виступає у Бразилії. Річна оренда гравця становить 500 тисяч євро. Сідклей взяв участь у 17 матчах Корінтіанса, проте не відзначився результативними діями.

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