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Сідклей підтвердив перехід в Динамо

08:20 371 Читать на русском
Сідклей підтвердив перехід в Динамо
Сідклей / Фото з соцмереж

Захисник Корінтіанса Сідклей підтвердив свій перехід в київське Динамо.

Захисник Атлетіко Паранаенсе Сідклей, який на правах оренди виступав у Корінтіансі, підтвердив свій трансфер у Динамо Київ.

"Ще одне прощання в моїй кар'єрі. Це були дивовижні кілька місяців в складі Корінтіанса. Віддавав себе всього на тренуваннях і в матчах. Було честю носити вашу майку.

У Атлетіко Паранаенсе для мене цінна любов, яку відчував скрізь і від кожного – від роздягальні і до президента. Вдячний усім людям, які були зі мною. Цей клуб зробив з мене футболіста.

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Тепер у мене новий виклик в Динамо Київ. І я прошу в Бога для себе мудрості і терпіння, щоб рухатися далі", – написав Сідклей в Інстаграм.

За попередньою інформацією сума трансферу складе 5 млн євро, а угода буде укладена на 5 років.

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