Захисник Корінтіанса Феррейра Сідклей, права на якого належать Динамо, не вразив головного тренера бразильців.

Сідклей повернеться в Динамо по завершенні орендної угоди з Корінтіансом – захисника офіційно виключили із заявки на чемпіонат через рішення головного тренера.

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Як інформує сайт бразильського клубу, гравець може перебувати у розташуванні команди до 31 грудня 2020-го. Щоб повністю виконати всі пункти контракту, Корінтіанс дозволив Сідклею тренуватись з рештою гравців до кінця поточного року.

Раніше повідомлялось, що Луческу хоче повернути 27-річного оборонця в Динамо, хоча той і програв конкуренцію своїм візаві у Бразилії.

До слова, Сідклей 18 разів з'являвся на полі у всіх змаганнях у складі Корінтіанса, проте результативними діями так і не відзначився. За бразильський клуб футболіст виступає з початку 2020 року.

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