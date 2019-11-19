Сідклей невдовзі підпише контракт з Бенфікою, – А Воla

Бразильського захисника Динамо Сідклея все активніше пов'язують з одним із грандів португальського футболу – лісабонською Бенфікою.

Сідклей до кінця листопада вирушить слідом за своїм агентом в столицю Португалії для узгодження з керівництвом Бенфіки умов особистого контракту, повідомляє А Воla.

Агент Сідклея прибув до Лісабона для переговорів з Бенфікою, – ЗМІ

За інформацією видання, всі зацікавлені сторони все ближчі до укладення угоди, яке відбудеться в січні, після відкриття трансферного вікна.

Основний лівий захисник "орлів" Алехандро Грімалдо підпише новий договір з клубом для того, щоб на вигідних для Бенфіки умовах влітку піти в Наполі. Майбутні півроку будуть дані Сідклею для повної адаптації в лісабонській команді.

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Нагадаємо, в поточному сезоні Сідклей не зіграв жодного офіційного матчу за Динамо. Він перейшов у київський клуб влітку 2018-го з Атлетіко Паранаенсе.