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Сідклей невдовзі підпише контракт з Бенфікою, – А Воla

16:04 29 Читать на русском
Сідклей невдовзі підпише контракт з Бенфікою, – А Воla
Сідклей / фото: ФК Динамо

Бразильського захисника Динамо Сідклея все активніше пов'язують з одним із грандів португальського футболу – лісабонською Бенфікою.

Сідклей до кінця листопада вирушить слідом за своїм агентом в столицю Португалії для узгодження з керівництвом Бенфіки умов особистого контракту, повідомляє А Воla.

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За інформацією видання, всі зацікавлені сторони все ближчі до укладення угоди, яке відбудеться в січні, після відкриття трансферного вікна.

Основний лівий захисник "орлів" Алехандро Грімалдо підпише новий договір з клубом для того, щоб на вигідних для Бенфіки умовах влітку піти в Наполі. Майбутні півроку будуть дані Сідклею для повної адаптації в лісабонській команді.

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Нагадаємо, в поточному сезоні Сідклей не зіграв жодного офіційного матчу за Динамо. Він перейшов у київський клуб влітку 2018-го з Атлетіко Паранаенсе.

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Теги
Динамо Динамо Бенфіка Бенфіка Португалія Трансфери Динамо Київ Феррейра Сідклей Феррейра Сідклей
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