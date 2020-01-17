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Сідклей невдало дебютував за Корінтіанс після повернення з Динамо, попри перемогу бразильців у спарингу

14:27 791 Читать на русском
Сідклей невдало дебютував за Корінтіанс після повернення з Динамо, попри перемогу бразильців у спарингу
Сідклей / Фото ФК Корінтіанс

Відбувся товариський матч між бразильським Корінтіансом та представником МЛС Нью-Йорк Сіті, свій ігровий час отримав і легіонер Динамо.

Товариський матч

Корінтіанс – Нью-Йорк Сіті – 2:1

Голи: Луан, 11, 29 – Мендес, 75

Сідклей: Важко пояснити, чому я не грав за Динамо

Бразильці вже у першому таймі забезпечили собі зручний гандикап у два м'ячі. Після перерви гості з США зуміли відіграти один м'яч завдяки автоголу Мендеса, але для порятунку нічиєї цього виявилось недостатньо.

Захисник Динамо Феррейра Сідклей, який виступає за Корінтіанс на правах оренди, вийшов на заміну. Портал globoesporte віддав легіонеру киян одну з найнижчих оцінок (5,5). Видання відзначає, що 26-річний гравець був малоефективний, пояснюючи це відсутністю ігрової практики протягом останніх півроку.

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