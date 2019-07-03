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Сідклей може стати гравцем Сан-Паулу

3 липня 10:35 1018 Читать на русском
Сідклей може стати гравцем Сан-Паулу
Сідклей / Динамо

Фланговий універсал Динамо Сідклей може перебратись у бразильський Сан-Паулу.

Бразильський клуб хоче підсилити лівий фланг оборони, одним з претендентів на цю позицю є футболіст Динамо Сідклей, повідомляє видання 90 Min.

Динамо визначилось із ціною, за яку готове відпустити Сідклея

Нагадаємо, бразильський гравець не вирушив з киянами на перший тренувальний збір в Австрію, схоже, тренерський штаб Динамо не розраховує на Сідклея.

До слова, у минулому сезоні в активі бразильського універсала 23 матчі за Динамо в усіх турнірах, де Сідклей забив гол та віддав 2 результативні передачі.

Динамо у новому сезоні – без Сидорчука, Гармаша, Супряги та ще 7 гравців

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