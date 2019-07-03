Сідклей може стати гравцем Сан-Паулу

Фланговий універсал Динамо Сідклей може перебратись у бразильський Сан-Паулу.

Бразильський клуб хоче підсилити лівий фланг оборони, одним з претендентів на цю позицю є футболіст Динамо Сідклей, повідомляє видання 90 Min.

Динамо визначилось із ціною, за яку готове відпустити Сідклея

Нагадаємо, бразильський гравець не вирушив з киянами на перший тренувальний збір в Австрію, схоже, тренерський штаб Динамо не розраховує на Сідклея.

До слова, у минулому сезоні в активі бразильського універсала 23 матчі за Динамо в усіх турнірах, де Сідклей забив гол та віддав 2 результативні передачі.

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