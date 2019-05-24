Сідклей може повернутись на батьківщину – Динамо отримало пропозицію щодо захисника

Захисник Динамо Феррейра Сідклей може влітку покинути київський клуб.

Сідклей вже влітку може приміряти форму іншого клубу, повідомляє globoesporte.

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За інформацією видання, оборонцем киян активно цікавиться Інтернасьйонал. Бразильський клуб вже зробив пропозицію Динамо щодо річної оренди гравця. "Біло-сині" протягом тижня повинні надати відповідь представникам бразильського гранда.

Нагадаємо, Сідклей приєднався до Динамо влітку 2018-го, підписавши угоду з киянами на 5 років. В поточному сезоні УПЛ бразилець провів 16 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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