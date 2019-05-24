toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА U-20 - США U-20 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сідклей може повернутись на батьківщину – Динамо отримало пропозицію щодо захисника

17:55 1952 Читать на русском
Сідклей може повернутись на батьківщину – Динамо отримало пропозицію щодо захисника
Сідклей / Фото ФК Динамо

Захисник Динамо Феррейра Сідклей може влітку покинути київський клуб.

Сідклей вже влітку може приміряти форму іншого клубу, повідомляє globoesporte.

Сідклей розповів, що Че Че тримав у таємниці можливий відхід з Динамо, а Буено не вірив у перехід в Сан-Паулу

За інформацією видання, оборонцем киян активно цікавиться Інтернасьйонал. Бразильський клуб вже зробив пропозицію Динамо щодо річної оренди гравця. "Біло-сині" протягом тижня повинні надати відповідь представникам бразильського гранда.

Нагадаємо, Сідклей приєднався до Динамо влітку 2018-го, підписавши угоду з киянами на 5 років. В поточному сезоні УПЛ бразилець провів 16 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

Хацкевич увійде в історію, Циганков має піти цього літа, Де Пена як Мілевський: реакція соцмереж на Шахтар – Динамо

blog_ava
Україна U-20 – США U-20: онлайн-трансляція матчу молодіжного ЧС-2019
21:25
2670
Теги
Трансфери Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Інтернасьйонал Інтернасьйонал Феррейра Сідклей Феррейра Сідклей
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
хв
Ніцца
22:05
Монако
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук