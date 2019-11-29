Сідклей хоче покинути Динамо через сімейні обставини, – ЗМІ

Захисник Динамо Сідклей готовий покинути київський клуб вже найближчим часом.

Корінтіанс планує підписати Сідклея на правах оренди на весь 2020 рік, повідомляє журналіст Марко Белло у виданні Medium.

Сідклея прагнуть повернути в Бразилію відразу три клуби – Динамо доведеться погодитися на оренду

Зазначається, що бразилець хоче повернутись до Бразилії через сімейні обставини, адже його дружина разом з донькою мешкає в Курітібі.

Сідклей перейде в Бенфіку у 2020 році, – ЗМІ

Нагадаємо, в поточному сезоні Сідклей не зіграв жодного офіційного матчу за Динамо. Він перейшов у київський клуб влітку 2018-го з Атлетіко Паранаенсе.