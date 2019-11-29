Сідклей хоче покинути Динамо через сімейні обставини, – ЗМІ

Світ — 19:09 4091
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Ярмоленко спробує засмутити гранда, дебют Арсенала з новим тренером, екс-кумир знову в Мадриді – топ-матчі євровікенду
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Шанси Динамо на плей-офф Ліги Європи 2019/20 більші, ніж можна було уявити – всі розклади на 6-й турЛіга Європи — 15:20 17131
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"Українці пережили найбільше диво у своєму житті", – шведські ЗМІ в захваті від камбеку Мальме в матчі з ДинамоЛіга Європи — 14:30 2749
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"Бущана належало замінити у першому таймі, а Сидорчука треба карати": чому Динамо не заслуговує на плей-офф ЛЄЛіга Європи — 13:30 28569
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Арсенал офіційно звільнив ЕмеріАнглія — 12:25 11481