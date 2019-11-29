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Сідклей хоче покинути Динамо через сімейні обставини, – ЗМІ

21:43 729 Читать на русском
Сідклей хоче покинути Динамо через сімейні обставини, – ЗМІ
Сідклей / фото: ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Сідклей готовий покинути київський клуб вже найближчим часом.

Корінтіанс планує підписати Сідклея на правах оренди на весь 2020 рік, повідомляє журналіст Марко Белло у виданні Medium.

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Зазначається, що бразилець хоче повернутись до Бразилії через сімейні обставини, адже його дружина разом з донькою мешкає в Курітібі.

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Нагадаємо, в поточному сезоні Сідклей не зіграв жодного офіційного матчу за Динамо. Він перейшов у київський клуб влітку 2018-го з Атлетіко Паранаенсе.

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