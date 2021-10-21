Відбулись кілька поєдинків третього туру Ліги конференцій сезону 2021/22. Огляд та результати команд Хочолави, Сідклея, Качараби та інших дізнавайтесь на Футбол 24.

Ліга конференцій, 3-й тур

Копенгаген – ПАОК – 1:2

Голи: Б'єль, 80 – Сідклей, 19, Живкович, 38

Вилучення: Грабара, 9 (Копенгаген, пряма червона)

Маккабі Хайфа – Славія Прага – 1:0

Гол: Доньйо, 24

Мура – Ренн – 1:2

Голи: Лотрич, 20 – Гірассі, 17, Лаборд, 41

Фейєнорд – Уніон Берлін – 3:1

Голи: Джаханбахш, 11, Лінссен, 29, Сіністера, 76 – Авонії, 35

На Паркен у столицю Данії завітав ПАОК. Орендований у Динамо Феррейра Сідклей розпочинав із перших хвилин, як і орендований у Шахтаря Давид Хочолава. Втім, зі старту все склалось на користь греків – Копенгаген залишився у меншості через вилучення Грабари, а динамівець забив, вдало замкнувши подачу з флангу у штрафному.

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Ще до перерви ПАОК подвоїв перевагу: Живкович до асисту на Сідклея записав ще й результативний удар. Копенгаген у другому таймі намагався атакувати і за 10 хвилин до фінального свистка скоротив відставання. Це Б'єль злету пробив у ближній кут з-за меж штрафного та встановив остаточний рахунок на табло. Греки набрали 7 очок та очолили групу F, Копенгаген з шістьма пунктами опустився на другу сходинку.

Празька Славія завітала до Маккабі Хайфи та зазнала фіаско. З перших хвилин на полі з'явився Тарас Качараба, але його вихід не убезпечив від пропущеного м'яча. В середині першого тайму Доньйо забив, це у підсумку і вирішило долю зустрічі. В іншому поєдинку групи Е Фейєнорд без проблем здолав Уніон Берлін, відвантаживши три м'ячі і пропустивши один. Це дозволило нідерландцям вийти в лідери квартету.

Мура та Ренн відзначались лише у першому таймі: Гірассі вивів французів вперед з пенальті, словенці відповіли голом Лотрича, але крапку поставив Лаборд. Зрештою, Ренн набрав 7 очок та став лідером групи G, Мура залишилась останньою.

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