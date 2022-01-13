Півзахисник ПАОКа Сідклей, права на якого належать Динамо, результативною передачею допоміг здобути перемогу над Панетолікосом у матчі 16-го туру грецької Суперліги.

Чемпіонат Греції 2021/22, 16-й тур

ПАОК – Панетолікос – 2:0

Голи: Куртіч, 29 (пен.), Жаба, 90+2

Нереалізований пенальті: Куртіч, 10 (ПАОК)

ПАОК в першому таймі здобув мінімальну перевагу завдяки реалізованому пенальті Куртіча (словенець перед цим не забив 11-метровий). На 77 хвилині зустрічі на полі з'явився Сідклей, який взяв участь у другому взятті воріт. Бразилець у затяжній атаці відкотив на Лео Жабу, який точним ударом з-за меж штрафного влучив у кут воріт.

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Ця перемога дозволила ПАОКу набрати 31 очко та наблизитись до другого АЕКа, а Панетолікос з 15 пунктами залишився десятим. Сідклей же провів 22 матчі у цьому сезоні, в яких відзначився 2 голами та 3 асистами.

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