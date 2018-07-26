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Шюррле став гравцем Фулхема

25 липня 23:56 177 Читать на русском
Шюррле став гравцем Фулхема
Андре Шюррле / Fulham

Форвард дортмундської Борусії Андре Шюррле повертається в АПЛ.

Фулхем орендував у дортмундської Борусії Андре Шюррле на 2 роки. Німець проведе на Крейвен Котедж наступні сезони під 14 номером, повідомляє офіційний сайт клубу.

Права подальшого викупу англійці не матимуть. Цей варіант не зовсім влаштовував Борусію, однак інших пропозицій щодо Шюррле взагалі не надходило.

Борусія Д хоче придбати Манджукіча

Німецький форвард вже має досвід виступів у АПЛ – з 2013 по 2015 роки він захищав кольори Челсі. У другій половині минулого сезону Шюррле став основним у Борусії Д, але не виправдав очікувань керівництва клубу.

"Джмелі" на флангах півзахисту роблять ставку на молодих виконавців Пулішіча, Санчо та Вольфа. Ще один досвідчений вінгер Андрій Ярмоленко нещодавно перейшов з Борусії у Вест Хем.

Невиправдані очікування та перспективні конкуренти. Чому Борусія Д продала Ярмоленка, який витиснув максимум

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