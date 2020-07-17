Шюррле шокував рішенням завершити кар'єру – герою ЧС-2014 лише 29 років

Колишній вінгер збірної Німеччини Андре Шюррле вирішив завершити футбольну кар'єру.

Андре Шюррле повісив бутси на цвях у віці 29 років, повідомляє Kicker.

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"Це рішення давно визрівало. Мені більше не потрібні аплодисменти", – пояснив своє рішення Шюррле в коментарі Spiegel. Останнім клубом німецького півзахисника став московський Спартак, за який він виступав на правах оренди. До того Андре встиг пограти за Майнц, Байєр, Челсі, Вольфсбург, Фулхем та дортмундську Борусію.

Зазначимо, що найяскравіше Шюррле себе проявив на ЧС-2014, де став одним із ковалів перемоги Німеччини – в активі вінгера 3 голи в плей-офф турніру та вирішальна гольова передача на Гьотце у фіналі Мундіалю.

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