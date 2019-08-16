Шюррле пригадав, як Тухель порівняв його з Раулем

Форвард Спартака Андре Шюррле розповів, як перебував під керівництвом Томаса Тухеля у Майнці.

"Коли мені було 17-18 років, Тухель був моїм тренером в академії, а в 19 забрав мене в основну команду Майнца.

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Одного разу ми грали проти Борусії Д, де виступає мій найкращий друг Маріо Гьотце. Тухель перед матчем дав мені листок паперу, на якому були показані характеристики Рауля Гонсалеса. Він підкреслив, що у нас з ним дуже багато спільного. Він віддається на полі, б'ється за команду. Цей листок досі лежить у спальні у моєї мами", – сказав Шюррле блогеру КраСава.

Цього літа німець перебрався з Фулхема у московський Спартак, з яким вже вийшов у раунд плей-офф Ліги Європи.

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