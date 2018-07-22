Шюррле потрапив до сфери зацікавлень Лаціо

Півзахисник дортмундської Борусії Андре Шюррле може невдовзі змінити клуб.

Лаціо проявляє інтерес до німецького півзахисника Андреа Шюррле, повідомляє Football Italia.

За словами джерела, римський клуб всерйоз зацікавлений у послугах Шюррле, якому напередодні керівництво Борусії дозволило проводити перемовини з іншими клубами.

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Крістал Пелас також уважно слідкує за ситуацією довкола футболіста, проте варіант з Лаціо може стати більш привабливим для німця через участь команди у Лізі Європи.

Завадити трансферу може висока заробітня платня Шюррле. В Борусії він отримує 4.5 млн євро на рік, однак, "орли" готові платити футболісту лише 3 млн євро на рік.

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