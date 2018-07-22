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Шюррле потрапив до сфери зацікавлень Лаціо

14:22 46 Читать на русском
Шюррле потрапив до сфери зацікавлень Лаціо
Андре Шюррле / Фото з соцмереж

Півзахисник дортмундської Борусії Андре Шюррле може невдовзі змінити клуб.

Лаціо проявляє інтерес до німецького півзахисника Андреа Шюррле, повідомляє Football Italia.

За словами джерела, римський клуб всерйоз зацікавлений у послугах Шюррле, якому напередодні керівництво Борусії дозволило проводити перемовини з іншими клубами.

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Крістал Пелас також уважно слідкує за ситуацією довкола футболіста, проте варіант з Лаціо може стати більш привабливим для німця через участь команди у Лізі Європи.

Завадити трансферу може висока заробітня платня Шюррле. В Борусії він отримує 4.5 млн євро на рік, однак, "орли" готові платити футболісту лише 3 млн євро на рік.

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Теги
Андре Шюррле Андре Шюррле Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Лаціо Лаціо Італія Трансфери Чемпіонату Італії
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