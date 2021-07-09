Захисник збірної України Сергій Кривцов вірить, що досвід "синьо-жовтих", здобутий на Євро-2020, допоможе їм потрапити на світову першість.

"Як то кажуть, швидко почали – одне місце стерли. Після нічиєї з Францією у нас було два провальних матчі.

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Але це тільки початок кваліфікації, попереду багато ігор. Ми вже відчули смак таких великих футбольних форумів, хочеться зіграти і на чемпіонаті світу", – сказав Кривцов в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи, однак у чвертьфіналі поступилась збірній Англії з рахунком 0:4 і припинила участь у турнірі.

Після перших трьох матчів відбору на ЧС-2022 у Катарі "синьо-жовті" посідають другу сходинку групи D, набравши три очки. Підопічні Шевченка всі три матчі звели внічию (з Францією, Фінляндією і Казахстаном) і відстають від першого місця на 4 пункти.

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