Швейцарський футбольний союз виступив із заявою щодо поведінки Джаки

Відмінну від інших реакцію оприлюднила швейцарська федерація щодо конфлікту гравця національної збірної Швейцарії Граніта Джаки та вболівальників лондонського Арсенала.

У матчі 10-го туру чемпіонату Англії між командами Арсенал та Крістал Пелас (2:2) відбувся скандальний епізод. Арсенал, який вже на 9-й хвилині вів у рахунку 2:0, до середини другого тайму пропустив два голи. Під час заміни на 61-й хвилині, коли капітан команди Граніт Джака неквапливо йшов з поля, вболівальники почали незадоволено свистіти в його бік, даючи швейцарцю зрозуміти, що він міг би і пришвидшитись, адже його команда грає унічию з ненайсильнішим суперником.

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Натомість півзахисник зупинився і приставивши руку до вуха як знак реакції на обурення вболівальників, вигукнув "Та пішли ви", зняв футболку і вирушив у підтрибунне приміщення, не потиснувши руку головному тренеру команди Унаї Емері.

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Цей скандальний епізод не прокоментував лише ледачий. Практично усі засудили поведінку капітана Арсенала і назвали її неприпустимою щодо вболівальників, заради яких, власне, і грає команда. Своє слово у цьому конфлікті висловили і керівники швейцарської футбольної федерації.

"Ми цінуємо якості Граніта і те значення, яке він відіграє для збірної. Його положення у національній команді не зміниться", – йдеться у повідомлення Швейцарського футбольного союзу.

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