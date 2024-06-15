У поєдинку 1-го туру чемпіонату Європи Угорщина у групі А поступилась Швейцарії (1:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Напередодні в Мюнхені у матчі-відкритті Євро-2024 Німеччина розгромила Шотландію з рахунком 5:1. Сьогодні свій поєдинок у Кельні проводила інша пара групи А – Угорщина та Швейцарія.

Росія транслюватиме матчі України на Євро-2024 лише за гроші – країна-агресор продовжує переживати когнітивний дисонанс

"Мадяри" тріумфально виграли свою групу відбору, вийшовши на чемпіонат Європи з першої сходинки і випередивши Сербію, Чорногорію, Литву та Болгарію. Натомість "Наті" пропустили вперед Румунію, але змогли обійти Ізраїль, Білорусь, Косово та Андорру.

Команди розпочали "з корабля на бал": Угорщина вже на 1-й хвилині заробила штрафний, який завершився навісом у воротарський, а Ебішер у відповідь замикав передачу від Джаки, однак арбітр зафіксував положення поза грою. За трохи Ндоє втік правим флангом, прорвався через захист швейцарців і встиг прострілити у штрафний – захисник в останній момент у падінні зумів перервати передачу і не дозволив Ебішеру замкнути.

Перший дальній удар у матчі виник лише на 10-й хвилині – Шаллай розрядив свою гармату з-за меж штрафного, але м'яч пролетів повз ворота Швейцарії. А за 2 хвилини "Наті" вийшли вперед: Ебішер вивів сам на сам Квадво Дуа, який доволі несподівано потрапив у стартовий склад команди Мурата Якіна, і форвард Лудогорця технічно прошив Яна Зоммера.

Суддя спочатку свиснув офсайд, але послухав підказку асистента на VAR і гол зарахував. Цей м'яч став першим для представника чемпіонату Болгарії у збірній (вихід за національну команду 4 червня у спарингу з Естонією і гол у першому ж офіційному матчі. Чим не дебют мрії?).

В середині тайму Варгас мав подвоювати перевагу швейцарців: хавбек Аугсбурга скористався помилкою суперника, перехопив пас поблизу воріт, увірвався у штрафний і пробив – Зоммер встиг махнути рукою і перевести на кутовий.

В угорців відверто нічого не виходило: поодинокі розіграші стандартів не мали успіху. Натомість швейцарці намагались використовувати правий фланг і часто були за крок від тріумфу (суперник панікував і у хаосі припускався помилок – двічі "хрестоносці" вимагали пенальті за гру рукою суперника).

На 40-й хвилині після чергового навісу зі штрафного метрів з 30-ти Орбан зумів головою замкнути у сітку, але Зоммер спіймав сферу руками.

На останній хвилині першого тайму Швейцарія зробила серйозну заявку на перемогу, забивши "у роздягальню": Ебішер з-за меж штрафного низом закрутив під дальню стійку. І знову у захисті провалився захисник Фехервара Аттіла Фіоло.

Здавалось, угорці вийдуть на другий тайм злішими, але швейцарці протягом двох хвилин після перерви могли забивати двічі – чого вартий лише удар Дуа після пасу Джаки і сейву Зоммера.

Підопічні Якіна буквально кайфували на полі: розігрували м'яч у власному штрафному, дратуючи суперника, ефектно приймали верхові передачі, розвертаючись на 180 градусів, грали в короткий пас під носом угорців. Одна з таких атак настільки заколисала "мадярів", що вони дозволили небезпечно пробити Варгасу з не дуже зручної позиції – врятувала реакція Гулачі.

На 56-й хвилині Ндоє прибіг допомагати у захисті і зробив ведмежу послугу швейцарцям, привізши небезпечний стандарт. Собослай навісив у воротарський, але захисники винесли на кутовий. Згодом Ндоє міг реабілітуватись за фейл, але з-за меж штрафного вистрілив повз ворота.

Важко було зрозуміти як Угорщина збиралась відігруватись і що Марко Россі намагався донести до своїх футболістів у роздягальні – суперник легко перекусував будь-які спроби атакувати. Навіть у ті нечасті моменти, коли "мадярам" вдавалось проривати оборону Швейцарії – відверто не щастило (для прикладу, Варга виграв боротьбу у Родрігеса, вийшов сам на сам і... не забив. За мить він отримав ідеальний навіс від Шаллая, але знову замкнув повз стійку).

Зрештою, на 66-й хвилині Барнабашу вдалось реабілітуватися за всі попередні невдачі: Собослай навісив з лівого флангу і Варга майже навприсядки головою зрізав у сітку (обігравши Ебішера).

Якін миттєво відреагував двома замінами, випустивши замість Квадво форварда Бернлі Амдуні і захисника Штутгарта Стергіу (замість втомленого Відмера). Ндоє одразу бив з гострого кута, але рикошет врятував угорців. Пішла атака на атаку і вже Зоммер у стрибку зумів перервати простріл Керкеза у воротарський. Наставник "Наті" вирішив ще більше навантажити захист суперника і випустив Бреля Емболо – форвард Монако добряче псував нерви угорцям.

На 89-й хвилині С'єрро, який вийшов на заміну, потужно бив з далеку, але захисник заблокував і м'яч вийшов на кутовий. Навіс з корнера Гулачі відбив невдало, але вже у падінні зумів ногою переправити сферу за ворота і зберегти шанс на камбек.

Вже у доданий час Рідер міг ставити крапку у матчі, вийшовши сам на сам, але захисник трохи зачепив круглого – Фабіан наздогнав м'яч ліворуч, однак з нульового кута не зумів закрутити у сітку. Та в наступній атаці Емболо зняв питання щодо переможця – Орбан подарував м'яч Брелю і той перекинув сферу через Гулачі.

Перемога принесла Швейцарії 3 очки і другу сходинку турнірної таблиці групи А, Угорщина з нулем третя. Лідирує завдяки кращій різниці забитих голів Німеччина, а замикає квартет Шотландія.

Німеччина розгромила Шотландію у матчі-відкритті Євро-2024