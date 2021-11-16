Швейцарія без особливих проблем переграла Болгарію (4:0) у 10-му турі кваліфікації на Мундіаль. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

"Наті" тотально переважали болгар протягом першого тайму, але забивали лише по перерві. Чудові м'ячі до свого активу записали Окафор, Варгас, Іттен і Фройлер. Суперник же майже нічого не створив.

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Швейцарія набрала 18 залікових балів і вийшла на перше місце, випередивши Італію, яка не впоралась з Північною Ірландією (0:0). Відтак, підопічні Мурата Якіна здобули пряму путівку у фінальну частину Мундіалю 2022 року, що відбудеться у Катарі.