Швейцарія поділила очки з Німеччиною (1:1) в матчі суперників збірної України у Лізі націй. Результат і огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

У першому турі Ліги націй Швейцарія програла збірній України, а Німеччина в останній момент втратила заслужену перемогу над Іспанією. В очній зустрічі давні суперники прагнули реабілітуватися. Очікування були високими, адже в четвер обидві команди продемонстрували непогану інтенсивність.

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Сьогодні швейцарці виставили в основі вдвічі більше представників німецької Бундесліги, ніж сама Бундестім – 6 проти 3. Йоахім Льов не викликав багатьох гравців РБ Лейпцига та Баварії, а також відпустив зі збірної Кая Хаверца. Владімір Петковіч же мав грандіозні кадрові втрати через травми та коронавірус. Обидва тренери зберегли схеми з трьома центрбеками.

Команди активно розпочали матч. Перші моменти виникли біля воріт Зоммера. Сане пробив прямо у голкіпера, а вже на 14-й хвилині Німеччина відкрила рахунок. Дракслер з флангу віддав на Гінтера, той відкинув під удар Гюндогану, а Ілкай влучив точнісінько у ближню "шістку".

Гості могли оперативно подвоїти перевагу подарунком Соу – хавбек "наті" вирішив пробити по власних воротах, але трішки промахнувся. А ще швейцарці на кутовому загубили у власному штрафному Рюдігера, який безперешкодно замикав подачу Кроос. М'яч пролетів повз дальню стійку.

Швейцарія, попри все, виглядала дуже гідно. З часом господарі перевели гру на чужу половину та зрівнялися з суперником за кількістю гострих моментів. Владімір Петковіч не дарма змінив фланги в порівнянні з матчем проти України. Зв'язка Беніто та Штеффена на лівому фланзі працювала продуктивно, Відмер справа добре підключався в атаку.

А от Сеферовіч нещадно марнував свої нагоди. Спершу не прочитав елегантний пропуск від Емболо та програв у різкості Зоммеру, потім дивом не влучив по м'ячу, опинившись перед майже порожніми воротами після пасу Соу. Це вже був другий супершанс швейцарців – за дві хвилини до того Емболо тонким пасом вивів на удар Штеффена, однак той не зумів нормально завершити атаку.

Господарі продовжували генерувати гостроту, а Сеферовіч продовжував ліпити по горобцях. І мова не про дальній постріл, коли м'яч після рикошету від Гінтера опустився над поперечиною, а про черговий супермомент – Штеффен покотив між захисниками, а Харіс вдарив у ближню стійку.

Швейцарія заслужила зрівняти до перерви рахунок, однак навіть Джака ударом під поперечину не пробив Лєно. Німеччина помітно поникла під інтенсивністю "наті", проте відповідала не менш гостро. Вернер зліва прострілив у штрафний майданчик, а Дракслер з 11-метрової позначки примудрився влучити в Зоммера. Потім Вернер і сам бив з вигідної позиції – над воротами.

На старті другого тайму продовжився шалений футбол – провали в обороні залишилися на обох кінцях поля. Німці на декілька хвилин захопили ініціативу, але нічого не витиснули, ще й пропустили у відповідь на контратаці.

Емболо підхопив м'яч зліва, змістився у штрафний майданчик і покотив паралельно на Відмера – правий фулбек потужно розстріляв дальній нижній кут. Наскільки ж Петковіч вгадав зі складом після поразки в Україні. Всі корективи спрацювали (Відмер у Львові також розпочинав у запасі), а віра в Емболо виправдалася.

Колишній конкурент Коноплянки в Шальке сьогодні був найкращим на полі – 5 передач під удар, створив дві гольові нагоди, найчастіше йшов у дриблінг. Дуже шкода, що Брелю довелося завчасно піти з поля через травму після підкату Гінтера (його партнер по Борусії М).

Що цікаво, за нічийного рахунку Німеччина не побігла відбирати м'яч – територіальною перевагою володіли господарі. Команди дуже часто помилялися, обрізалися, псували перспективні випади неточними пасами та поганими ударами. Неймовірна кількість браку.

Швейцарія більше старалася та була ближчою до перемоги. Черговий удар Джаки потягнув Лєно, Варгас п'ятою неточно замкнув простріл Штеффена, а сам Ренато головою не влучив у відкритий кут німецьких воріт. Жахливий другий тайм від Бундестім.

Фінальний свисток зафіксував нічию 1:1. Німеччина набрала 2 очки та опинилася на третьому місці в групі за підсумками двох турів. Швейцарія – остання з одним пунктом, а лідирує у квартеті Іспанія, яка сьогодні розбила збірну України.

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