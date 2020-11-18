"Матч офіційно скасував УЄФА. 18 листопада він теж не відбудеться. Наша позиція завжди була чіткою: ми хотіли провести цю зустріч. Розуміємо труднощі, з якими зіткнулася збірна України.

Збірна України повертається зі Швейцарії додому

Ми були готові піти назустріч і дати їм можливість довикликати нових футболістів 18 листопада, але, мабуть, це не було можливим для них. Зараз є варіанти, що Швейцарія отримає технічну перемогу. Або ж шляхом жеребкування вирішать результат матчу – перемога Швейцарії, нічия або перемога України. Рішення буде ухвалювати дисциплінарний комітет УЄФА.

Якщо будуть розглядати перший варіант, будуть враховувати, чи виконала українська сторона всі вимоги. Не мені про це судити. Другий варіант, якщо не буде винних – жеребкування. Тут у нас лише один шанс з трьох, щоб залишитися в дивізіоні А. Але вирішуємо не ми.

Чи можна матч провести у 2021-му? Ми розглядали цей варіант. Ми завжди хотіли зіграти цей поєдинок, щоб все було справедливо. Але, на жаль, це неможливо. Календар на 2021-й вже заповнений матчами відбору на ЧС-2022 і зустрічами Євро-2020. Вікна на міжнародні матчі заповнені", – цитує Блана TdG.

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, а "синьо-жовтих" відправили на карантин. Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте команда Шевченка вже вирушила додому.

Швейцарія – Україна: чому матч скасовано остаточно – варіанти, які тепер чекають на команду Шевченка