"Нам на тренування перед грою таке поле дали... воно огидної якості. Упевнений, у них є поля краще, які відповідають. А тут бруд, трава така.

Швейцарії було вигідно не дати зіграти Україні проти себе, – Конопля

Де таке бачено, щоб національна команда на такому полі працювала? І в таких маленьких нюансах все і виражалося", – поділився Конопля у коментарі Профутболу.

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, а "синьо-жовтих" відправили на карантин. Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте команда Шевченка вже вирушила додому.

Швейцарія – Україна: чому матч скасовано остаточно – варіанти, які тепер чекають на команду Шевченка