"Швейцарія надала нам жахливе поле": Конопля розповів, як суперник у Лізі націй заважав нормальній підготовці України
Захисник збірної України Юхим Конопля розповів, як Швейцарія намагалась зіпсувати підготовку команди Шевченка до матчу Ліги націй.
"Нам на тренування перед грою таке поле дали... воно огидної якості. Упевнений, у них є поля краще, які відповідають. А тут бруд, трава така.
Швейцарії було вигідно не дати зіграти Україні проти себе, – Конопля
Де таке бачено, щоб національна команда на такому полі працювала? І в таких маленьких нюансах все і виражалося", – поділився Конопля у коментарі Профутболу.
Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, а "синьо-жовтих" відправили на карантин. Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте команда Шевченка вже вирушила додому.
Швейцарія – Україна: чому матч скасовано остаточно – варіанти, які тепер чекають на команду Шевченка