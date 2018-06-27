Швейцарія – Коста-Ріка: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Швейцарія та Коста-Ріка зустрінуться 27 червня у Нижньому Новгороді на груповому етапі чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Швейцарія – Коста-Ріка відбудеться на стадіоні Нижній Новогород 27 червня о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Мессі більше живий, ніж мертвий. Усі розклади в групах ЧС-2018 перед останнім туром

Швейцарія – Коста-Ріка, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Британські букмекери з William Hill називають фаворитом протистояння швейцарців. Коефіцієнт на перемогу команди Владіміра Петковіча складає 1,73. Імовірна перемога карибської збірної оцінюється балом 5,50, нічия – 3,30.

Фахівці австрійської Bwin теж вважають збірну Швейцарії більш імовірним переможцем поєдинку. На її перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 1,70. Наступний можливий підсумок – нічия. Коефіцієнт на неї складає 3,30. Імовірна перемога Коста-Ріки – 6,25 бали.

ЧС-2018: турнір пройшов екватор – ключові цифри Мундіалю

Збірній Швейцарії достатньо набрати 1 очко в звітному поєдинку, щоб забезпечити вихід до 1/8 фіналу Мундіалю. Збірна Коста-Ріки вже втратила шанси на вихід до плей-офф, тому гратиме за власний престиж.