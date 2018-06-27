Швейцарія – Коста-Ріка: анонс матчу ЧС-2018

Матч Швейцарії проти Коста-Ріки має важливе значення у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 з групи Е. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Швейцарія – Коста-Ріка

27 червня, 21:00, Нижній Новгород, стадіон "Нижній Новгород"

Головний арбітр: Клемен Турпен (Франція)

Телетрансляція на каналі "НТН". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Ситуація у групі Е перед останнім туром є сприятливою для швейцарців. Разом з бразильцями вони лідирують, маючи по чотири очки, а Сербія, яка йде слідом з трьома, задля виходу з групи має за будь-яких обставин перемагати Бразилію. Альпійці мають простіший розклад: перемога над Коста-Рікою, яка навіть жодного разу не забила, виводить їх в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018, а нічия та поразка роблять те ж саме при програші сербів. Навіть власна поразка при нічиї у паралельному матчі відправить Швейцарію у плей-офф – однак лише за умов програшу з різницею менше, ніж у два м'ячі.

Мессі більше живий, ніж мертвий. Усі розклади в групах ЧС-2018 перед останнім туром

Збірна Швейцарії у двох минулих турах проявила себе як добре організована, тактично підкована, досвідчена та висококласна команда. Особливо ефектною була вольова перемога над Сербією – швейцарці вміло використовували вільні зони та карали суперника за неправильний пресинг, в результаті чого уродженці Косово Граніт Джака та Джердан Шакірі забили два м'ячі та позбавили сербів можливості вперше в історії вийти в 1/8 фіналу чемпіонату світу вже у цьому матчі.

Збірна Швейцарії

Коста-Ріка після шикарного бразильського Мундіалю відверто розчарувала. На ЧС-2018 костаріканці не забили жодного м'яча, пропустили три та вразили своєю сірістю та банальністю у атаці. Від карликової Панами перфоменсу було більше, ніж від Коста-Ріки – однак ця команда ще може здивувати. Збірна Бразилії, яка зуміла забити їй лише у компенсований час і не особливо переважала, може підтвердити – підопічні Оскара Раміреса досить старанно діють позаду і вміють сушити гру. Для швейцарців, які самі кішку з'їли на сушці та підлаштуванні під суперника, це може стати серйозною проблемою.

Прев'ю ЧС-2018, група E: Бразилія, Швейцарія, Коста-Ріка, Сербія – все, що треба знати

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди провели між собою дві зустрічі, обмінявшись сухими перемогами. У товариському матчі 2006 року Швейцарія виграла з рахунком 2:0, а у "товарняку" 2010 року перемогу святкувала Коста-Ріка – 1:0.

2. Збірна Швейцарії лише чотири рази в історії не виходила з групи на чемпіонаті світу. Востаннє це було у 2010 році.

3. Швейцарія не програвала у чотирьох останніх матчах чемпіонату світу проти команд із зони КОНКАКАФ.

4. Коста-Ріка не виграла у жодному з останніх чотирьох матчів чемпіонату світу проти європейських команд (якщо не враховувати серію пенальті проти Греції на ЧС-2014).

Кадрова ситуація

Травмованих та дискваліфікованих у складі обох команд немає, хоча з останнім пунктом Швейцарія могла здорово прогоріти. Під час святкування у переможному матчі проти Сербії косовські албанці Граніт Джака та Джердан Шакірі, а також примкнувший до них Штефан Ліхштайнер, продемонстрували жест орла Албанії.

ЧС-2018: активісти Косова зібрали гроші на виплату штрафів Джаки та Шакірі – долучився навіть міністр

Граніт Джака демонструє жест орла Албанії після голу у ворота Сербії на ЧС-2018

Футболістам загрожувала дискваліфікація на два матчі, однак вони відбулися легким переляком – ФІФА покарало їх грошовим штрафом. Таким чином, Швейцарія уникнула дискваліфікацій, тому Владіміру Петковічу, як і Оскару Раміресу, доступний повний набір футболістів.

Орієнтовні склади на матч Швейцарія – Коста-Ріка

Швейцарія: Бюркі, Родрігес, Аканджи, Шер, Ліхштайнер, Джака, Бехрамі, Цубер, Джемаїлі, Шакірі, Гаврановіч

Коста-Ріка: Навас, Дуарте, Гонсалес, Акоста, Ов'єдо, Гусман, Борхес, Гамбоа, Венего, Руїс, Уренья

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Швейцарію не чекає легка прогулянка за трьома очками, адже Коста-Ріка навряд чи їхала на чемпіонат світу-2018 просто подивитися на архітектуру російських міст. Турнір для костаріканців провалено, однак наостанок вони точно захочуть грюкнути дверима та запам'ятатися з гарної сторони. Вміння сушити гру суперника стане їм у нагоді, тому можна не дивуватись, якщо у грі проти Швейцарії ми побачимо щось дуже схоже на матч Бразилія – Коста-Ріка.

Збірна Коста-Ріки після матчу проти Бразилії на ЧС-2018

ЧС-2018: швейцарська газета організувала флешмоб на підтримку Джаки та Шакірі

Тим не менш, Швейцарія є беззаперечним фаворитом зустрічі. Багато їй не треба: головне пройти в 1/8 фіналу, тому, якщо у паралельному матчі Сербія стане надійно горіти бразильцям, Швейцарія цілком може розслабитись та здобути мінімальну перемогу.

Михайло Юхименко, Футбол 24