Швейцарія відстояла нічию проти Італії у 5-му турі відбору на ЧС-2022. Дивіться відеоогляд найцікавіших моментів матчу на "Футбол 24".

Чинні чемпіони Європи продовжили безпрограшну серію до 36-ти поєдинків. Це новий рекорд світу – у Бразилії та Іспанії залишилося по 35. Щоправда, у "селесау" теж був 36-й матч, але ФІФА не визнає ту гру проти Румунії офіційною.

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Звітний поєдинок мав би закінчуватися перемогою Італії – моментів не бракувало. Однак Ян Зоммер зумів врятувати Швейцарію. Голкіпер навіть парирував пенальті Жоржінью, який вперше не реалізував удар з позначки у складі збірної (до уваги не беруться післяматчеві серії).