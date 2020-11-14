Швейцарія в рамках 5-го туру Ліги націй УЄФА приймає Іспанію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 5-го туру Ліги націй УЄФА Швейцарія – Іспанія розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Матч має важливе значення для збірної України. У швейцарців нині лише два очки в активі, в той час як у України шість. Таким чином, в разі перемоги "Фурїі Рохи" підопічні Владіміра Петковіча вилетять у дивізіон В, а команда Андрія Шевченка залишиться в еліті.

Стартові склади

Швейцарія:

Іспанія:

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