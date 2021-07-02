Швейцарія – Іспанія: онлайн-трансляція чвертьфіналу Євро-2020
Швейцарці екзаменують іспанців у 1/4 фіналу Євро-2020. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Швейцарія – Іспанія стартує о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція – на телеканалі "Футбол 1". Онлайн гру можна переглянути на платформі oll.tv. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Швейцарія – Іспанія: анонс матчу 1/4 фіналу Євро-2020
Стартові склади команд
Швейцарія: Зоммер – Ельведі, Аканджі, Родрігес – Відмер, Закарія, Фройлер, Цубер – Шакірі – Емболо, Сеферовіч.
Запасні: Мвого, Кобель, Мбабу, Соу, Варгас, Фасснахт, Беніто, Гаврановіч, Фернандес, Шер, Кюмер, Лотомба.
Іспанія: Сімон – Аспілікуета, Ляпорт, Пау Торрес, Альба – Коке, Бускетс, Педрі – Ферран Торрес, Мората, Сарабія.
Запасні: Де Хеа, Санчес, Дієго Льоренте, Маркос Льоренте, Жерар Морено, Алькантара, Гарсія, Гайя, Родрі, Ольмо, Траоре, Оярсабаль.
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