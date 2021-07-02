Збірні Швейцарії та Іспанії за останні 10 років встигли перетнутися тричі. На ЧС-2010 саме "наті" стали єдиною командою, якій вдалося перемогти "Фурію" (це сталося в групі), у товариській зустрічі в 2018-му була зафіксована нічия, і лишень у Лізі націй в 2020-му піренейці здобули звитягу – щоправда, на виїзді вони знову розділили очки з альпійцями. Усі ці матчі мали характер складних тактичних битв, у яких колективи не змогли забити більше одного гола. Сьогодні тактики буде не менше, адже на шальки терезів поставлена участь у півфіналі Євро-2020, але є дуже велика надія на ефектну перестрілку.

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Швейцарія вже давно не демонструвала нудного футболу, однак збірній не вистачало куражності, індивідуального натхнення та стабільності – як наслідок, "наті" регулярно виходили з групи (часто прибиваючи грандів), але практично одразу вилітали з плей-офф. Крім того, ігрова дисципліна та дії тренера у їхній грі завжди були більш помітними за роботу в атаці. На Євро-2020 картина змінилася: альпійці, зберігши старі чесноти, почали створювати велику кількість моментів, лідери команди стали демонструвати вражаючі перформанси, а в 1/8 фіналу швейцарцям вдалося вибити саму Францію – причому перший тайм підопічні Владіміра Петковіча виграли, а в другому вони "закамбечили" з 1:3.

У цієї збірної з'явилися характер, агресія та яскравість, однак головною зброєю залишається тактична грамотність колективу. Зокрема, у матчі проти Франції "наті" легко перемикалися з володіння м'ячем на щільний блок, з трійки у захисті вони переходили на четвірку й назад в залежності від ситуації на полі, а високий пресинг змінювався низьким блоком. Крім того, усі заміни Владіміра Петковіча спрацювали, а після 3:3 він, на відміну від Златко Даліча, випустив центрбека для стабілізації гри – завдяки цьому ходу 3:3 й не перетворилися на 3:5.

Словом, нинішня Швейцарія не може вважатися однозначним андердогом. Ця збірна має все для нової перемоги над грандом. Аналогічну гру команда демонструвала і в Лізі націй (зокрема, у матчах з іспанцями), і у кваліфікаціях, тож "Фурії Росі" сьогодні буде дуже важко. Питання викликає лишень психологічна складова – після трилеру з Францією емоційне вигорання ризикує накрити навіть найбільш досвідчених зірок.

Суперник же у "наті" надзвичайно потужний. Іспанія демонструє один з найбільш стильних, складних і агресивних футболів на Євро-2020: підопічні Луїса Енріке йдуть у лідерах турніру за володінням, інтенсивністю пресингу та за дотиками у штрафному, а різниця між створеними й допущеними моментами становить +6,5 очікуваних голів – це найкращий результат на цьогорічному турнірі. Навіть пропускаючи багато (як у 1/8 фіналу з Хорватією), команда забиває ще більше. На тлі прагматичних бельгійців або англійців цей колектив дуже тішить бажанням грати, а не тільки здобувати результат.

Найголовніше, що "Фурія Роха" постійно додає у якості. На початку Євро не вистачало руху м'яча в центрі, правий фланг просідав у активності, реалізація була жахливою, а загалом команда виглядала прогнозованою у своїх діях, але нині ці проблеми вже не є помітними. Бускетс повернувся у старт і налагодив дистрибуцію, Аспілікуета зробив Іспанію небезпечною на обох краях атаки, а голи забивати почав навіть Мората. Втім, до ідеалу підопічним Луїса Енріке ще дуже далеко – вони настільки ж круті, наскільки й неоднозначні.

Хорватія в 1/8 фіналу показала проблеми іспанців з адаптацією під зміни тактичного малюнку – коли Златко Даліч перейшов на схему 3-5-2, пресингуючи по всьому полю персонально, "Фурія Роха" затремтіла. Вінгери команди довго не поверталися на допомогу фулбекам, дозволяючи Оршічу й Ко розривати гранда, що вилилось у два голи за 10 хвилин. Між тим, Владімір Петковіч сьогодні буде змінювати по 3-4 ігрові моделі.

Крім того, іспанцям сильно бракує концентрації – автогол Педрі-Сімона, провал ендшпілю основного часу з Хорватією, моменти шведів і поляків підтверджують цю тезу. "Фурія Роха" домінує у своїх матчах, але суперник завжди може сподіватися на 2-4 гольових нагоди біля воріт піренейців.

Не найкращим чином вони використовують аути та стандарти, а в центральній зоні перед штрафним команді все так же не вистачає активності (хоча її стало більше, якщо порівнювати з груповим етапом). Втім, це вже дрібні моменти, а от критичних ігрових проблем, окрім концентрації та оперативності гейм-менедежменту Луїса Енріке, не помітно. Іспанія – явний фаворит сьогоднішнього поєдинку.

Кадрова ситуація

Швейцарія могла б підійти до чвертьфіналу з Іспанією з ідеальною кадровою ситуацією, однак це було б занадто просто. У матчі проти Франції жовту картку отримав Джака – вона стала другою для Граніта на турнірі, тож сьогодні він пропустить матч через дискваліфікацію. Прикро, адже обидва попередження він заробив за розмови. Інших проблем у складі "наті" немає.

Луїс Енріке може морочити голову тільки від кадрового різноманіття. Всі його підопічні в строю, тож можна лишень прогнозувати ротацію на окремих позиціях. Зокрема, дуже вірогідним здається повернення Альби в старт.

Орієнтовні склади на матч Швейцарія – Іспанія

Швейцарія: Зоммер – Ельведі, Аканджі, Родрігес – Відмер, Фройлер, Закарія, Цубер – Шакірі – Сеферовіч, Емболо

Іспанія: Сімон – Аспілікуета, Гарсія, Лапорт, Альба – Коке, Бускетс, Педрі – Торрес, Мората, Сарабія

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Швейцарія, як і Святослав Вакарчук у легендарній пісні, не здасться без бою. Це занадто серйозний колектив, аби просто так взяти й віддати перевагу Іспанії – альпійці дуже гнучкі й організовані в тактичному плані, агресивні в атакувальній роботі й при цьому не мають проблем з реалізацією. Крім того, у них є доволі успішний досвід матчів з Іспанією восени 2020-го, а винос Франції виглядає надзвичайно важливим маркером сили команди. "Ле Бльо" були прагматичнішими, зігранішими й кадрово сильнішими за "Фурію Роху", але пропустили від "наті" три голи.

Єдиною серйозною слабкістю команди Владіміра Петковіча здається відсутність зірок елітного рівня. Швейцарія, при всіх перевагах, є найкращою серед команд другого ешелону, але не є грандом. До того ж, після фантастичного проходу "галльських півнів" футболістам може не вистачити емоцій – цей фактор у чвертьфіналі теж не варто списувати.

Іспанія завжди дозволяє суперникам провести 2-4 моменти біля власних воріт, тож на голи у ворота Сімона сподіватись можна. Якщо Швейцарія забила три Франції, а Хорватія стільки ж поклала "Фурії", то і сьогодні "сухаря" від піренейців очікувати не варто. Втім, у всіх інших аспектах команда Луїса Енріке є найкращою на Євро-2020 – вона без проблем виривається з-під пресингу, сама страшно агресивно пресингує, а у роботі з м'ячем іспанці домінують, створюючи все більше й більше моментів. Так, у них є недоліки, але вести матч буде Іспанія і тільки Іспанія.

У позиційній атаці Іспанія точно є найсильнішою на чемпіонаті – на відміну від Франції, яку накривали навіть угорці. Між тим, навіть від проблемних "Ле Бльо" швейцарці пропустили три голи. "Фурія Роха" створить значно більше моментів, тож сьогодні варто поставити саме на її перемогу.

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