Збірна України дізналась, хто обслуговуватиме її матч проти підопічних Владіміра Петковіча.

Головним арбітром матчу 6-го туру Ліги націй між швейцарцями та українцями стане грек Анастасіос Сідіропулос.

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На лініях йому допомагатимуть Поліхроніс Костарас та Лазарос Дімітріадіс, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Роль четвертого арбітра буде виконувати Васіліс Фотіас.

Нагадаємо, заключний поєдинок "синьо-жовтих" у групі А4 Ліги націй з командою Швейцарії відбудеться у вівторок, 17 листопада, в Люцерні. Початок зустрічі о 21:45.

Німеччина – Україна: анонс матчу Ліги націй