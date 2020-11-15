Захисники Сільван Бідмер та Джордан Лотомба не зіграють з Україною через позитивний тест на коронавірус. Ще двоє гравців дискваліфіковані після матчу з Іспанією – Ніко Ельведі та Ремо Фройлер.

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Таким чином, у розпорядженні Владіміра Петковіча залишилися лише 20 футболістів, з яких польових – 17. Якщо ніхто не буде терміново довикликаний, то саме така кількість гравців готуватиметься до матчу з "синьо-жовтими", інформує офіційний сайт УАФ.

Зауважимо, що і Андрій Шевченко змушений серйозно поламати голову при виборі складу. За Україну точно не зіграють Ярмоленко, Циганков, Сидорчук та Коваленко, а Зінченко з Маліновським отримали пошкодження в поєдинку з німцями.

Матч Швейцарія – Україна буде зіграний у вівторок, 17 листопада. Перед останнім туром команда Шевченка випереджає свого опонента на 3 очки. Нічия або перемога гарантують "синьо-жовтим" місце у лізі А, тоді як поразка може відправити в дивізіон B – доведеться враховувати особисті зустрічі або навіть різницю голів.

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