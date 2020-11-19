Раніше ЗМІ повідомляли, що УЄФА вирішить долю звітного матчу вже 20 листопада. Однак Meta-ratings стверджує, що дисциплінарний комітет завтра розглядати справу швейцарського матчу збірної України не буде. Рішення буде ухвалене вже наступного тижня, після того як союз проаналізує всі документи щодо цього питання.

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Річ у тім, що до 20 листопада Українська асоціація футболу, як і Швейцарський футбольний союз, повинні будуть надати всю вичерпну юридичну інформацію, яка стосувалася історії невдалого поєдинку в Люцерні. Крім основних аргументів, що збірна України налічувала для заявки на матч 13 здорових футболістів, українська сторона додасть до справи результати ПЛР-тестів української делегації, які команда здала після повернення до Києва 19 листопада. Всі вони були негативні, в тому числі у Жуніора Мораєса і Сергія Кривцова, які раніше здали помилково-позитивні тести в Люцерні.

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Справа зірваного поєдинку між командами Швейцарії та України потрапила на розгляд Дисциплінарного комітету УЄФА. Регламентом змагань передбачено кілька варіантів, зокрема, й технічна поразка для "синьо-жовтих" або жеребкування задля визначення переможця дуелі. Результат матчу має важливе значення, оскільки від нього залежить склад дивізіонів Ліги націй на новий сезон.

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, а "синьо-жовтих" відправили на карантин. Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте команда Шевченка все ж вирушила додому.

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