УЄФА може ухвалити рішення щодо долі матчу 6-го туру Ліги націй вже в п'ятницю, повідомляє Футбол 1/2/3.

Швейцарія – Україна: нові COVID-тести команди Шевченка виявилися негативними

Справа зірваного поєдинку між командами Швейцарії та України потрапила на розгляд Дисциплінарного комітету УЄФА. Регламентом змагань передбачено кілька варіантів, зокрема, й технічна поразка для "синьо-жовтих" або жеребкування задля визначення переможця дуелі. Результат матчу має важливе значення, оскільки від нього залежить склад дивізіонів Ліги націй на новий сезон.

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, а "синьо-жовтих" відправили на карантин. Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте команда Шевченка все ж вирушила додому.

Швейцарія – Україна: чому матч скасовано остаточно – варіанти, які тепер чекають на команду Шевченка