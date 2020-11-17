Вітчизняні функціонери не погодяться на варіант із технічною поразкою збірної України за зірваний поєдинок 6-го туру Ліги націй УЄФА проти команди Швейцарії.

Керівництво УАФ готове подати протест на можливе рішення про технічну поразку дружини Шевченка, повідомляє Sport Arena.

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Такий варіант стане вірогідним, якщо УЄФА не зможе домовитися зі швейцарською владою щодо проведення матчу. Альтернативні варіанти: проведення матчу в іншому кантоні впродовж найближчих двох днів, заміна національної команди іншою збірною (наприклад, U-21) чи перенесення двобою на пізніший термін.

Нагадаємо, що 17 листопада влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу в складі "синьо-жовтих".

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