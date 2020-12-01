У мотиваційній частині рішення УЄФА зазначив, що УАФ повинна була передбачити потенційну необхідність повної заміни команди після позитивних тестів в Німеччині, повідомляє Футбол News.

В УАФ озвучили головний аргумент УЄФА щодо технічної поразки збірній України

Зазначається, що Українська асоціація футболу вивчає документи та готує позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. На цю процедуру передбачено до 10 днів.

Зауважимо, що заключний поєдинок Ліги націй проти Швейцарії так і не відбувся через рішення місцевого лікаря – у збірній України було кілька випадків інфікування COVID-19. За це 25 листопада Україні присудили технічну поразку. Відповідно, збірна вилітає з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.

"Хай тішаться сц*куни!": Лізі націй – бойкот, Швейцарії та УЄФА – ганьба, або Істерика після 0:3 для збірної України