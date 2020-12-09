Відповідна заява надіслана до Спортивного арбітражного суду Лозанни, повідомляє офіційний сайт УАФ. Минулого тижня УЄФА надіслав мотиваційну частину свого рішення присудити Україні технічну поразку у матчі завершального туру Ліги націй проти Швейцарії.

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"Позиція Української асоціації футболу була однозначною ще до отримання повного тексту документу – ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи", — наголосив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

Зауважимо, що заключний поєдинок Ліги націй проти Швейцарії так і не відбувся через рішення місцевого лікаря – у збірній України було кілька випадків інфікування COVID-19. За це 25 листопада Україні присудили технічну поразку. Відповідно, збірна вилітає з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.

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