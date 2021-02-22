"Шевченко не брав участі у розгляді справи Швейцарія – Україна в CAS? Це нічого не означає. Лозанна – це не ФІФА, де існують певні традиції і є футбольні люди, які розуміють якісь футбольні моменти.

Швейцарія – Україна: Шевченка в останній момент не внесли до переліку учасників слухання щодо технічної поразки

У Лозанні сидять чисті юристи, які на футболі ніколи не були. Вони читають букви. Було прийнято рішення, щоб юристи говорили мовою юристів. Шевченко раніше дав усі пояснення в письмовому вигляді. Наскільки я розумію, була довга процедура і юристи довго спілкувалися. Все читалося практично до коми – читалися регламенти, позиції, вираховувався час, тощо. Там футбольного нічого не було – виключно юридичні аспекти: зробили-не зробили, могли-не могли. Футбольної складової не було.

Позиція наших юристів (а там були не лише українські юристи, а й закордонні) – вона обгрунтована, зрозуміла і логічна. Якщо Лозанна її прийме, то шанси скасувати рішення про технічну поразку є і вони достатньо великі. Поява в процесі футбольних людей – більше емоційна складова. Все спокійно, все нормально", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, слухання щодо матчу Швейцарія – Україна відбулося 16 лютого. Рішення CAS буде відоме орієнтовно через три тижні згідно з чинними процедурними правилами.

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