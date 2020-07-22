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Швейцарія – Україна: стало відоме місце проведення поєдинку Ліги націй

14:06 - Читать на русском
Швейцарія – Україна: стало відоме місце проведення поєдинку Ліги націй
Збірна України / УАФ

Збірна Швейцарії визначилась, де прийматиме Україну в рамках поєдинку 6-го туру Ліги націй.

Збірна Швейцарії проведе поєдинок зі збірною України 17 листопада в Люцерні, повідомляє офіційний сайт Швейцарської футбольної асоціації.

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Також "наті" визначились, де гратимуть з Іспанією. "Червону фурію" підопічні Владіміра Петковіча прийматимуть у Базелі 14 листопада. Обидва поєдинки розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, окрім Швейцарії, суперниками України в групі Ліги націй стануть Іспанія та Німеччина.

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Теги
Швейцарія Швейцарія Україна Україна Збірна України Ліга націй
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