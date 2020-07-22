Швейцарія – Україна: стало відоме місце проведення поєдинку Ліги націй

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Барселона веде перемовини з тренером, який не працював 4 роки – йому пропонують мінімальний контрактСвіт — 13:55 1097
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"Тато сильно переживав через збірну України": син Заварова – про особливий зв'язок із Лобановським і кінець кар’єри у 26Інтерв’ю — 12:00 4960
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Ребров не прийняв пропозицію Суркіса – Динамо може очолити добре відомий українцям іноземецьУкраїна — 10:15 10443
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Мілан офіційно визначився з головним тренеромІталія — 09:31 3327
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Зоря заборгувала гравцям зарплатню за три місяці – преміальні за "бронзу" також не сплачені, – журналістУкраїна — 08:00 4345