Збірна України визначилася з формою, у якій вийде на поєдинок 6 туру Ліги націй проти Швейцарії.

Підопічні Андрія Шевченка одягнуть жовтий комплект екіпірування, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Швейцарія – Україна: офіційна заявка "синьо-жовтих" на вирішальний матч Ліги націй

Матч зі Швейцарією повинен відбутися сьогодні (17 листопада), стартовий свисток о 21:45 за київським часом. Останнє тестування виявило COVID-19 у лідера збірної України Руслана Маліновського. Найближчим часом УЄФА визначиться з долею проведення гри.

Зауважимо, після 5-ти турів Ліги націй Україна розташувалась на третій сходинці групи А4 з шістьма очками. Німеччина лідирує, Іспанія йде другою, а замикає квартет Швейцарія.

Швейцарія – Україна: анонс матчу Ліги націй УЄФА