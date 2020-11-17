Швейцарія – Україна: "синьо-жовті" обрали форму на вирішальний матч Ліги націй
Збірна України визначилася з формою, у якій вийде на поєдинок 6 туру Ліги націй проти Швейцарії.
Підопічні Андрія Шевченка одягнуть жовтий комплект екіпірування, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Швейцарія – Україна: офіційна заявка "синьо-жовтих" на вирішальний матч Ліги націй
Матч зі Швейцарією повинен відбутися сьогодні (17 листопада), стартовий свисток о 21:45 за київським часом. Останнє тестування виявило COVID-19 у лідера збірної України Руслана Маліновського. Найближчим часом УЄФА визначиться з долею проведення гри.
Зауважимо, після 5-ти турів Ліги націй Україна розташувалась на третій сходинці групи А4 з шістьма очками. Німеччина лідирує, Іспанія йде другою, а замикає квартет Швейцарія.
Швейцарія – Україна: анонс матчу Ліги націй УЄФА